На заседании Совета Федерации возникла курьезная ситуация, когда председатель верхней палаты российского парламента пригласила на трибуну Владимира Зеленского. Речь шла не о главе киевского режима, а о его тезке и однофамильце, который занимает должность первого заместителя министра здравоохранения России.

Матвиенко отметила, что "первый — это хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря". Замглавы Минздрава в ответ на это с улыбкой развел руками. Спикер Совфеда дала ему совет, говоря о фамилии: "Громко нигде не называйте", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пасынок главкома украинской армии Александра Сырского, Иван, возглавил в Сиднее автопробег в честь Дня Победы. Он заявил, что уважает президента России Владимира Путина. Решение поучаствовать в автопробеге, приуроченном ко Дню Победы, он объяснил желанием почтить память прадеда-ветерана.

В августе появились сообщения о том, что на Украине погиб Зеленский — однако это был не глава киевского режима, а его однофамилец. Старший лейтенант полиции Роман Зеленский, как отмечалось, погиб "во время выполнения боевого задания", сообщает Life.