С 21 по 23 ноября состоится межрегиональный форум "Дни ритейла в Беломорье"

21 — 23 ноября в Архангельске состоится межрегиональный форум бизнеса и власти "Дни ритейла в Беломорье" — отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли в Северо-Западном федеральном округе.

Деловая программа форума охватит важнейшие направления современного ритейла: пройдут экспертные сессии, посвященные региональным практикам продвижения локальных продуктов в ритейле, новым трендам в категорийном менеджменте, а также эффективным инструментам для привлечения и удержания покупателей.

С перспективами развития электронной коммерции участники Форума познакомятся на экспертной сессии "Территория e-commerce: новые возможности для селлеров".

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Ранее в Москве прошел Международный форум электронной коммерции и ритейла "ECOM Retail Week". Мероприятие было посвящено сфере электронной торговли и теме дальнейших перспектив ее развития. Форум организовали Министерство промышленности и торговли России совместно с Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.