Путин дал старт спуску атомного ледокола "Чукотка" на воду

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка".

Церемония проходила по видеосвязи, сообщили в пресс-службе Кремля. О борт корабля по традиции разбили бутылку шампанского.

"Сегодня у нас большое, значимое событие, связанное с масштабным развитием Арктики, Сибири, Дальнего Востока", - сказал Путин.

В настоящий момент на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград". За счет собственного ледокольного флота должна развиваться российская экономика, подчеркнул президент.