Павел Прилучный: "Я рад поделиться прекрасными новостями"

Павел Прилучный накануне, 5 ноября, отметил день рождения. Актер получил множество поздравлений. А сегодня, 6 ноября, артист сообщил радостную новость. Прилучный объявил о съемках "Мажора" в Дубае.

"Друзья, я рад поделиться прекрасными новостями... Это настоящий блокбастер с кучей экшн-сцен", - сообщил актер.

Он похвалился, что за пиротехнику отвечают специалисты, работавшие над такими фильмами как "Миссия невыполнима" и про Джеймса Бонда. Прилучный отметил, что съемки проходили не только в городе, но и в пустыне, после которых артист был "весь в песке".

Кроме того, Павел сообщил, что настроение нового фильма будет походить на первую часть. "В действиях Соколовского вновь появляется бесшабашность", - отметил Прилучный.

Напомним, что в свой день рождения актер снова оказался вовлеченным в скандал. Пользователи Сети обратили внимание, что его сын Тимофей якобы отписался в запрещенной соцсети "Инстаграм" от аккаунта матери, актрисы Агаты Муцениеце. Комментаторы считают, что мальчик это сделал якобы под влиянием отца и его новой жены. Кто-то и вовсе убежден, что страничку Тимофея ведет Зепюр Брутян.