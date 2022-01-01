В пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 7 ноября, будет участвовать российский лидер Владимир Путин.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, тема заседания – "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

Президент России Владимир Путин по традиции выступает на заседании дискуссионного клуба "Валдай". В 2023 году во время своей речи он заявил, что величие России заключается в укреплении ее суверенитета. В этом контексте политик выразил недоумение связи с тем, что "те люди <…> начали зачем-то бороться с Россией".

В своем выступлении на этой площадке в 2022 году Владимир Путин напомнил выражение "Посеявший ветер – пожнет бурю". При этом многие западные журналисты сочли, что российский лидер использовал более примирительный тон, чем в предыдущие месяцы.