МИД России раскрыл план работы с новой администрацией США

Москва намерена жестко отстаивать свои интересы, работая с новой американской администрацией. Ориентиром для российской стороны при этом будет достижение целей специальной военной операции, прокомментировали итоги выборов в США в МИД России.

В МИД подчеркнули, что в Москве не питают иллюзий в отношении избранного американского президента Дональда Трампа, а также нового состава Конгресса, где берут верх республиканцы. Американская политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы".

Россия будет работать с новой администрацией США, когда она "пропишется" в Белом доме. При этом условия российской стороны в Вашингтоне хорошо известны: это жесткое отстаивание национальных интересов и достижение всех поставленных целей СВО, подчеркнуто в заявлении МИД.