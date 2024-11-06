В Москве начали расследование из-за кори в МГУ

Роспотребнадзор по Москве начал эпидемиологическое расследование в связи с получением данных о случае кори у студента МГУ.

Случай кори выявили у проживающего в общежитии. В адрес университета направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Также руководство вуза должно своевременно вакцинировать всех контактных лиц. На занятия не допустят тех, кто ранее не прививался или не болел корью.

В настоящий момент в доме студентов МГУ полностью отменили гостевые визиты. Все мероприятия отменены на 21 день или до получения уточняющих данных.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространением вируса Коксаки. Детей в детских садах и школах будут проверять на симптомы заболевания.