Счастливую Андрееву сняли с двумя мужчинами

Паулина Андреева дала новый повод говорить о себе. На сей раз актриса опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена с двумя мужчинами. На снимке артистка счастливо улыбается.

Таким образом Паулина объявила о съемках нового фильма, который носит название "Мамин сын". В ленте, кроме Андреевой, задействованы Елена Лядова, Евгений Цыганов, Дарья Верещагина и многие другие. Примечательно, что Паулина задействована в ленте еще и в качестве сценариста.

Несмотря на то, что на фото нет Федора Бондарчука, он косвенно связан с фильмом. Дело в том, что продюсером ленты является его старший сын Сергей от первого брака.

"Я благодарна всем, кто причастен к этому", - написала Паулина.

В Сети продолжают гадать, рассталась ли актриса с мужем. Напомним, что уже на протяжении нескольких месяцев ходят слухи, что в браке Бондарчука и Андреевой не все гладко. Якобы поводом для разговоров послужило сразу несколько обстоятельств, в частности, Федор стал выходить в свет в одиночестве, а обручальное кольцо якобы у него пропало с пальца.