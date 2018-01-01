Западные СМИ гадают, что будет с Украиной после победы Трампа

По одному тону украинской телеведущей видно, что в Киеве не рады победе Трампа. Зеленский не просто ставил на Харрис, а прямо совал свой нос в предвыборный процесс в США, поддержав демократов в Пенсильвании. Но едва появились результаты голосования, Зеленский одним из первых поздравил нового шефа.

Но спасёт ли это льстивое поздравление Зеленского? Politico пишет, что киевский режим встретил новости из США "со смесью тревоги и мрачной решимости". А букмекеры начали принимать ставки на то, закончит ли Трамп конфликт на Украине за ближайшие 3 месяца. Вот что Трамп сказал в своей речи, когда объявил себя президентом:

"Мои противники говорили: он начнёт войну. Но я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны".

Премьер Словакии Роберт Фицо уверен, что Трамп может прекратить или значительно сократить помощь Украине. В пользу этого утверждения говорят и слова будущего вице-президента сенатора Вэнса:

"Я не думаю, что мы можем вооружать Украину бесконечно. Мы должны спросить себя, может ли это продолжаться бесконечно. Мне не нравится подход администрации Байдена, которая в основном говорит, что мы просто будем продолжать делать это, сколько потребуется, без стратегии, без конца. У Дональда Трампа действительно есть план по прекращению конфликта".

Впрочем, всё это предположения. Трамп уже был президентом США и далеко не всё, что он обещал сделать, было исполнено, а политика Соединённых Штатов Америки в отношении России при Трампе пошла по пути усиления давления. Можно вспомнить высылки дипломатов. Были закрыты российские дипломатические миссии в Сан-Франциско и торговое представительство в Нью-Йорке, где позже прошли обыски.

В 2018 году было введено шесть новых пакетов санкций против России. В 2019-м ещё семь. Массированный ракетный удар был нанесён по Сирии, якобы за применение страной химического оружия. Во многом этому способствовали Конгресс и демократы. В Кремле заявили, что Россия открыта к конструктивному диалогу, но дали понять, что в Москве ложных иллюзий не питают.

Да и никакая победа Трампа ещё не означает, что в его руки переходит вся полнота власти в США. Сопротивление демократов, очевидно, будет изобретательным и неистовым. Да и среди республиканцев много тех, кто хочет на поле боя победить Россию.

"Очень часто, есть такое субъективное мнение в России, что с республиканцами проще договариваться. Несмотря на то, что говорит Дональд Трамп по поводу российско-американских отношений. Его стремление разрешить конфликт на Украине. Он всё-таки не может действовать самостоятельно в этом вопросе. Он будет значительно ограничен конгрессом. И хоть Конгресс и республиканский, его позиции не будут пророссийскими", - отметил Сергей Кислицын. исполняющий обязанности директора института США и Канады РАО.

"Как будет - не знает никто. Но важно другое. Сегодня, выбрав Трампа, мы увидели не просто поражение демократов. Мы увидели провал вот этого глобалистского проекта. Провал проекта, нацеленного на сохранение этого западного однополярного либерального мира", - сказал Константин Блохин.

Европейские лидеры уже договорились провести экстренную дискуссию о дальнейших действиях Евросоюза после победы Трампа. А Шольц и Макрон созванивались перед объявлением результатов выборов в США. Немецкие СМИ пугают торговой войной Соединенных Штатов и Евросоюза, да и бремя поддержки Украины будущий президент намерен переложить на Европу. В 2020-м Трамп не смирился с поражением, что стало причиной штурма Капитолия - теперь он будет строить мир, где доминируют США и, очевидно, пойдет на многое, чтобы не проиграть.