США запустили баллистическую ракету Minuteman III

Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III провели Соединенные Штаты. Как сообщила на своем сайте база Космических сил США Ванденберг, запуск ракеты без снаряжения обеспечила совместная группа специалистов американских Военно-воздушных и Военно-морских сил.

В пресс-релизе отмечается, что тестовый запуск - часть мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание США является безопасным, надежным и эффективным. Также утверждается, что запуск с воздуха подтверждает "живучесть" МБР, которые служат стратегической опорой в обороне Штатов и их союзников.

Тем временем американские эксперты и официальные источники, заявляют, что арсенал ядерных ракет и сопутствующая инфраструктура в США устарели и требуют обновления. Модернизация сотен пусковых шахт для ракет с ядерными боеголовками обойдется налогоплательщикам в 141 миллиард долларов.