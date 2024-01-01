Вице-премьер Патрушев рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью

Россия по итогам 2024 года получит урожай в 130 миллионов тонн зерновых, что гарантирует ее продовольственную безопасность и позволит выполнить экспортные задачи. Такое заявление сделал в среду, 6 ноября, российский вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Как подчеркнул замглавы кабмина, достижению поставленных целей не помешает даже то, что "погодных аналогов" нынешнему 2024 году не было давно — из-за этого уборка урожая идет крайне тяжело.

Однако "с учетом развития отрасли мы все равно, несмотря на эти форс-мажорные обстоятельства, получим свои 130 миллионов тонн зерновых", цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее начальник Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова заявила, что процесс импортозамещения продуктов в России завершен — в российских магазинах в полной мере представлены отечественные продукты, причем население имеет к ним доступ.

Российские власти считают, что планы по обеспечению продовольственной безопасности должны формироваться и согласовываться всеми государствами ЕАЭС — это поможет координировать экспорт этой продукции из Союза на внешние рынки.