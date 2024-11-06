Опубликован "список мести" Трампа

Дональд Трамп составил длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах президента США. Содержание составленного победившим в президентской гонке республиканцем перечня публикует издание Politico.

Журналисты "вычислили" фигурантов списка, опираясь на гневные высказывания Трампа в адрес определенных лиц во время предвыборной кампании. На первых строчках, по мнению авторов, действующий президент США Джо Байден, его сын Хантер и другие члены семьи Байденов.

Готовиться к мести Трампа следует также его сопернице на выборах Камале Харрис и бывшему президенту США Бараку Обаме. Также в числе кандидатов на расправу экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Намерен отомстить Трамп и изданию Politico, которое ранее отказалось раскрывать ему свои источники.