Мишустин пообещал поддержку высокотехнологичным медцентрам

Высокотехнологичные медицинские центры, а также производство, связанное с научными изобретениями в этой сфере, получат поддержку правительства. Помощь ученым и медикам пообещал глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр посетил Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Мишустин отметил, что высокотехнологическая медицинская помощь становится все более доступной.

По словам председателя правительства, в следующем году в федеральном бюджете на развитие этой сферы предусмотрено 10 миллиардов рублей, еще 12 миллиардов рублей - в ОМС. А по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" на создание и поддержку высокотехнологичных медицинских центров выделено еще 20 миллиардов рублей, передает РИА Новости.