Песков вспомнил о "медовом месяце" России с Западом

Россия в свой "медовый месяц" с западом после крушения СССР превратилась в объект выкачивания дивидендов. Мир после распада Советского Союза стал однополярным, а США стали страной-жандармом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что теперь идет переход к более справедливой системе мироустройства. Эта эпоха перемен в мире займет не годы, а десятилетия.

По словам Пескова, переход к многополярному миру – процесс долгий и мучительный. Все дело в том, что гегемоны не желают отказываться от своей роли, приводит высказывание пресс-секретаря ТАСС.