Песков описал следующего президента России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков описал будущего президента России. Представитель Кремля ответил на вопрос участника Федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Песков заверил собеседника, что следующий российский лидер будет такой же, как действующий президент России Владимир Путин. В любом случае, он будет тем, за кого проголосуют россияне – ведь выбирать будет народ.

Представитель Кремля отметил, что комфортнее жить во время предсказуемости, абсолютной стабильности. Но сейчас в мире настали беспокойные времена. И Россия должна пройти через них достойно, приводит слова Пескова РИА Новости.