В Москве ожидается метель

Метель обрушится на Москву вечером 6 ноября. Снег, переходящий в дождь, будет идти до поздней ночи, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозировали потепление, которое идет в столицу на смену заморозкам и снегопадам. 7 ноября термометры покажут плюс 5 градусов. 8 ноября - от плюс 4 до 9 градусов. А в выходные небо расчистится от облаков, выйдет солнце, потеплеет до плюс десяти.

Пока же дептранс рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине, либо пользоваться городским транспортом. Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких ускорений и торможений.