В Петербурге на воду спустили атомный ледокол. Как это было

В Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода спущен на воду новый атомный ледокол "Чукотка. Он стал пятым по счёту атомоходом проекта 22220. По видеосвязи в торжественной церемонии принял участие Владимир Путин. Эти ледоколы - самые большие и мощные в мире. И президент подчеркнул: создание таких современных судов - ещё одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России.

Легко и плавно пошёл по волнам новый атомный ледокол "Чукотка" весом десятки тысяч тонн, длиной почти 180 метров. Корпус способен проломить лёд толщиной 3 метра. Самый большой и мощный в мире. Он уже пятый по счёту в проекте 22220. Заказчику передадут к концу года.

Кроме того, на Балтийском заводе строятся ещё два корабля такого же класса – "Якутия" и "Ленинград". А в следующем году, как и договаривались, должен быть заложен ледокол "Сталинград" этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится атомный ледокол нового поколения "Лидер", самый мощный.

Создание таких мощных современных судов – ещё одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так – на базе собственных технологий и прорывных научных решений – должна развиваться вся отечественная экономика.

Проводит торжественную церемонию глава государства по видеосвязи из Кремля. Строили ледокол в Петербурге на Балтийском заводе по заказу "Росатома" - на госкорпорации лежит ответственность за развитие Северного морского пути. Энергетическую установку "Чукотки" – два реактора "РИТМ-200", каждый мощностью по 55 мВт - разработали в Нижнем Новгороде.

"Мы хотим достаточно долго тиражировать эту технологию для освоения Северного морского пути, есть применение этой технологии для плавучих АЭС. Нам важно предусмотреть серийный выпуск плавучих АЭС, как в интересах российских предприятий и российских территорий, так и в интересах наших зарубежных партнёров", - отметил Алексей Лихачёв, генеральный директор "Росатом".

Реакторы при своей компактности – на корабле они умещаются в отсеках 6 на 6 метров – в состоянии обеспечить энергией небольшой город. Без дозаправки "Чукотка" может находиться в плавании до 7 лет. Доставка грузов Северным морским путём - кратчайшим из Европы в Азию – в обход традиционных маршрутов, которые находятся под контролем недружественных государств, одна из важнейших задач, стоящих перед Россией.

"В целом, нам предстоит заметно нарастить безопасность и надёжность судоходства в этом регионе. Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали", - сообщил Путин.

За десять лет товаропоток по Северному морскому пути увеличился в 10 раз. Только за этот год по нему прошло 38 млн тонн. Поэтому вместе с судостроением должна развиваться и логистика.

"В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей", - сказал Путин.

В планах – не только новые ледоколы, но и другие суда: сухогрузы, нефтеналивные и СПГ-танкеры, контейнеровозы. То, из чего будет состоять суверенный российский торговый флот.