Мишустин ознакомился с достижениями российской медицины

Сегодня глава кабмина Михаил Мишустин посетил новый ультрасовременный клинико-научный комплекс. Он открылся в Москве на базе одной из ведущих клиник страны - легендарного Центра Вишневского.

Здание построили почти полностью из отечественных материалов. Здесь будут спасать жизни пациентам с самыми тяжелыми диагнозами. Точнейшая диагностика и кардиохирургия, радиотерапия. И многое оборудование – уникальное, российское.

Многие процессы в клинике роботизированы. Есть гибридная операционная и аппарат виртуальной биопсии. При помощи точнейших датчиков врачи отслеживают у онкобольных, насколько эффективно прошла химиотерапия.

Ещё один аппарат - амикард. Он позволяет определять аритмию. Премьеру показали и систему "кибернож" - ещё один суперсовременный робот. Его также используют для лечения кардио и онкобольных. Нож может без разрезов и проколов удалять пораженные ткани. Процедура безболезненная и анестезия не нужна. Глава правительства посмотрел новый центр и дал поручение масштабировать достижения специалистов.