В Москве прошел трехдневный просветительский марафон "Знание. Первые". В столице собрались молодые люди из всех 89 регионов страны. Центральной площадкой стал выставочный зал "Манеж". Лекции, интервью, открытые диалоги и мастер-классы - программа марафона была исключительно насыщенной. Школьники и студенты смогли также пообщаться с известными людьми - политиками, бизнесменами, учеными, деятелями культуры и спортсменами.

Не только храбрость, но и целеустремлённость здесь в глазах у каждого. По решению президента в нашей стране идет десятилетие науки и технологий. Впрочем, несмотря на гигантский технологический рывок и появление того же искусственного интеллекта, без таких профессий, как врачи и учителя, не обойтись. Они требуют другого отношения. Как и традиции и культура, которые передаются от человека к человеку.

Знание. Библиотека. Где собрано более 5 000 книг. Это не только русская и мировая классика, но и современные произведения. То, что рекомендуют гости марафона: политики, журналисты, спортсмены. Каждая из них - чей-то жизненный путеводитель. Например, "читайте Гоголя" - советуют известные пранкеры Вован и Лексус.

Но если с блогерами и пранкерами они в силу возраста легко находят общий язык, то, о чем говорить с министром финансов, если не о деньгах? Куда направлять их и как их зарабатывать – тема вечная, говорит Антон Силуанов. Столкнувшись с санкциями, наша страна не потеряла свой экономический суверенитет.

"Банки иностранные не работают с нами, я имею в виду из западных стран. Расчеты в иностранных валютах не ведутся, нам закрыли платежи с другими странами и компаниями. Это ли не финансовая война? Мы видим, что наши финансы оказались крепки к такому роду потрясений. Зарплаты мы получаем. Инфляция у нас достаточно в пределах, стабильна", - рассказал Силуанов.

На открытый урок этого спикера выстроилась целая очередь. Вопросы от совсем юных мальчишек и девчонок звучали совсем уж взрослые:

"Сегодня мы вновь противостоим мировому злу. Как и много лет назад в 1812 мы спасли Европу и весь мир от самой сильной армии - Наполеона, В 45 году победили сильнейшую тогда армию в мире - гитлеровскую армию. И сегодня наша задача вновь бороться с мировым злом. Почему именно на долю нашего народа, выпадают самые сложные мировые испытания и почему именно нам суждено изменить мировой порядок?"

"Будучи большой страной, мы играем роль своеобразного магнита. Как только где-то набирает силу зло, оно зачастую начинает смотреть в сторону России, потому что мы не только очень большие, но и привлекательные", - отметил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Но ведь история помогает человеку и стране двигаться дальше. Именно поэтому на Западе так усердно хотят ее переписать и лишить Россию суверенитета. Поэтому насущный вопрос от молодого поколения: "Каков он - будущий лидер России?"

"Такой же, как Путин. И в любом случае такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам", - ответил Песков.