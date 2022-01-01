80-летие со дня рождения Жириновского объявлено государственным праздником

80-летие со дня рождения сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского будет отпраздновано на государственном уровне. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечено в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, 80 лет со дня рождения Жириновского исполнится в 2026 году. Главой оргкомитета памятных мероприятий назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Один из основателей старейшего российского политического объединения – ЛДПР - был депутатом всех созывов Государственной думы. Жириновский возглавлял фракцию либерал-демократов с 1993 по 2022 годы. Политик скончался 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет.