Путин поручил провести конкурс российских игрушек

Конкурс российских детских игрушек стартует в ближайшее время. Он будет запущен по поручению Владимира Путина, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что сегодня магазины детских товаров переполнены игрушками зарубежных производителей, персонажами западных фильмов и мультфильмов. Западные коллеги грамотно продвигают своих героев, надо у них этому поучиться, отметил представитель АП. Плохо, что им нет альтернативы. Надо научиться продвигать своих героев - тем более в России своя уникальная культура, традиция.

По словам Кириенко, в конкурсе, организованном по поручению Путина, будет несколько направлений: игрушка, настольная игра, конструктор, мультипликационный персонаж. Он подчеркнул, что в конкурсе сможет принять участие любой человек, по каждому из направлений будет минимум пять победителей. Игрушки всех победителей будут массово произведены и распространены по стране, передает РИА Новости.