Песков назвал качества настоящего политика

Качества настоящего политика определил пресс-секретарь президента России. Отвечая на вопрос участника просветительского марафона "Знание. Первые", Дмитрий Песков подчеркнул: политик - тот, кто своими планами убеждает людей себя выбрать.

Но главное, по словам Пескова, в том, что потом политик отвечает перед людьми за выполнение своих обещаний. Вот таким он должен быть, заявил представитель Кремля. Он заметил, что сам политиком не является: он госслужащий, бюрократ.

Песков также ответил на вопрос, изменится ли риторика Москвы, если администрация избранного президента США Дональда Трампа предпримет конкретные шаги для урегулирования конфликта на Украине. Представитель Кремля напомнил, что российская сторона открыта для диалога, передает РИА Новости.