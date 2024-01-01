Личные данные 90% россиян оказались в открытом доступе

Персональные данные 90% совершеннолетних граждан России оказались в открытом доступе. Ситуация с утечкой личной информации плачевна, сообщил зампредседателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов.

По его данным, в открытый доступ слито около 3,5 миллиарда строк информации. Кузнецов добавил, что 2023 год оказался рекордным по количеству утечек. В 2024 году ситуация стала меняться, однако проблема по-прежнему стоит остро, пишет РБК.

На первый план в текущем году вышла проблема звонков от мошенников. По данным "Сбера", пик активности мошенников был зафиксирован в первом квартале 2024-го, они пытались дозвониться до россиян около 20 миллионов раз. Кроме того, в 2023-м и начале 2024-го утечки в основном происходили со стороны интернет-магазинов и медучреждений. Утечки из банков составили не более 2%.