Трамп отказался назначать своих детей на должности в администрации

Дети Дональда Трампа не займут должности в Белом доме. Победивший на выборах президента США отказался вводить их в состав администрации, сообщает NBC News.

Телеканал напоминает, что во время первого срока Трампа на посту президента его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками. Однако теперь политик признается, что пребывание его детей на государственных постах стало болезненным опытом для его семьи. В семье считают, что они "прошли через ад".

Тем временем стало известно, что сторонники Демократической партии обвинили действующего президента страны Джо Байдена в поражении на выборах их кандидата Камалы Харрис. Претензия демократов заключается в том, что партия лгала о состоянии здоровья Байдена вплоть до его дебатов с Дональдом Трампом.