Американист Васильев объяснил, в чем основная идея Трампа

Чего ждут от Дональда Трампа поддержавшие его американцы? Решение каких задач станет приоритетом? Как могут измениться подходы Вашингтона к международным проблемам?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Эти выборы показали, что, помимо глубинного государства, в США есть и глубинный народ. Трамп сумел убедить американское общество, что главным приоритетом являются именно внутренние проблемы, а внешние должны отойти на второй план. Идея Трампа состоит в том, что Америка должна утвердить свою ведущую роль в мире, но не военным путем. Чтобы другие страны рассматривали Штаты как объект для инвестиционной деятельности", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео.