ВСУ атаковали Энергодар и береговую линию у АЭС

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар вновь стал целью атаки ВСУ. Украинские войска использовали беспилотники, удар нанесли и по береговой линии возле атомной станции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Глава региона сообщил в Telegram-канале, что работает противовоздушная оборона. Балицкий призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и не выходить на улицы до прекращения атаки. По его данным, было зафиксировано не менее пяти взрывов.

Ранее губернатор сообщил об очередной попытке захвата Запорожской АЭС украинскими войсками. По данным Балицкого, противник планировал применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотные комплексы.