ФСБ возбудила дело о диверсии после схода вагонов с углем в Башкирии

Уголовное дело о диверсии возбудило управление ФСБ по Башкирии после схода вагонов с углем под Уфой. Следствие предварительно установило, что причиной аварии стал взрыв, сообщает "Коммерсантъ-Уфа".

Следователи считают, что взрывное устройство было заложено на балке под люком одного из вагонов. Экспертиза установила, что для подрыва использовали бризантное взрывчатое вещество. В результате схода вагонов было повреждено три контактных столба, люди не пострадали.

На место ЧП прибыли два восстановительных поезда из Челябинской области и со станции Дема. Задержки движения пассажирских поездов не произошло. Через два дня силовики задержали предполагаемого преступника - 31-летнего жителя Ставропольского края.