Российские вооруженные силы продолжили наносить высокоточные удары по военным объектам и инфраструктуре ВПК на территории Украины. Местные СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Одессе, Днепропетровской и Житомирской областях. Тем временем наши войска развивают наступление в ДНР. Накануне освобождены два населенных пункта - Антоновка и Максимовка.

На южнодонецком направлении расчет самоходки "Акация" группировки "Восток" уничтожил огневую точку неонацистов и натовскую технику. Получив координаты, бойцы нанесли точный удар по вражескому укрепрайону. Корректировку вели с помощью беспилотника. САУ поддерживают наши штурмовые подразделения, ликвидируя противника на расстоянии до 20 километров. На счету только этого экипажа - сотни пораженных целей.

На северском направлении расчет беспилотника "Южной" группировки за сутки уничтожил три единицы техники и живую силу противника. Операторы FPV-дронов скрытно выдвигаются в заданные районы и запускают "птичек". Управляют ими с помощью специальных VR-очков, что позволяет отслеживать и поражать цель в режиме реального времени как на открытой местности, так и в лесополосе.