Российские войска продолжают громить неприятеля в курском приграничье. За сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков и так и не смогли подтянуть резервы из Сумской области, их накрыла наша авиация.

В Суджанском районе десантники в одной из лесопосадок овладели крупным опорным пунктом противника. Систему обороны и огневые позиции радикалов вскрыли наши беспилотники. Артиллерия и боевые дроны ударили по разведанным целям, а затем передовые группы ВДВ штурмом взяли вражеский опорник.

Личный состав и бронетехнику ВСУ с воздуха атаковали вертолеты Ка-52М. "Аллигаторы" в приграничье постоянно поддерживают российские войска на земле. По докладу авианаводчика, все удары достигли своей цели. Враг был ликвидирован.

Саперы группировки "Север" продолжают гуманитарное разминирование территории в Кореновском районе. Там осталось много неразорвавшихся снарядов. Кроме того, отступая, противник устроил различные ловушки в жилых домах и в своей поврежденной технике, заминировал поля. Теперь нашим подразделениям приходится обезвреживать и уничтожать все опасные предметы.