В ночь на четверг, 7 ноября, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и обезврежены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. При этом 14 дронов были уничтожены над территорией Воронежской области, еще один — над Белгородской областью.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в его регионе пострадавших и наземных разрушений нет.

Днем ранее сообщалось, что украинский беспилотник впервые был сбит над Дагестаном. Глава республики Сергей Меликов призвал всех соблюдать спокойствие и ни в коем случае не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам.

В ночь на 1 ноября всего за пять с половиной часов украинские националисты направили на Курскую область сразу 61 дрон, все они были сбиты. Глава региона Алексей Смирнов выразил благодарность бойцам сил ПВО, защищающим мирных жителей.