Звезды Голливуда пакуют чемоданы после выборов в США

Пусть течет кровь из носу в мире шоу-бизнесу! Присказка, родившаяся на нашей территории, становится актуальной для многих звезд шоу-бизнеса в Америке. Рядовому избирателю в политике разбираться недосуг. Поэтому кумиры миллионов были брошены на борьбу с Дональдом Трампом. Шер пообещала, что уедет из страны, если Трамп станет президентом. Пора паковать чемоданы?

Шэрон Стоун тоже обещала отбыть в туманные дали, но куда - не уточняла. А вот Барбара Стрейзанд решила в случае победы Трампа уехать в Канаду или Австралию. Кстати, Шер и Роберт де Ниро намеревались при случае набить морду Трампу. Но после того, как его взял на мушку снайпер в Пенсильвании, грозить кандидату сморщенным кулаком стало неприлично.

Халк Хоган, вечный культурист, называет Трампа своим героем. В этой команде тоже есть свои звезды. Мел Гибсон - отъявленный трампист. Канье Уэст, Такер Карлсон. Тяжелая артиллерия от большого бизнеса - тут как тут. Сколько голосов принес Трампу Илон Маск?

Бизнесмены, звезды Голливуда, эстрадные артисты - люди популярные, к ним прислушиваются, им верят. И вот теперь многим придется переобуться в воздухе. Трампа называли и новым Гитлером, и нацистом, а оказалось - многим чернокожим избирателям он по душе.

Лидеры движения БЛМ вспоминают старые добрые времена, когда все алкомаркеты и магазины с электроникой были к услугам протестующих. Налеты на торговые точки стали праздником справедливости и свободного доступа к ресурсам. А уж штурм Капитолия в январе 2021-го многим запомнился как одна из самых ярких страниц в истории современной Америки. Толпу ряженых пересажали.

Дональда Трампа тоже пытались упечь на нары. Но не случилось. Неужели Америка останется без звезд? И звезды шоу-бизнеса побегут из страны с чемоданами, как обещали? И куда? В Бирюлево?

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