Представлены новые герои СВО.

Гвардии сержант Сергей Бирючинский, старший механик-водитель, рискуя жизнью, вывел орудие из-под шквального огня, и расчет смог развернуть его на запасной позиции. Это позволило отбить наступление ВСУ, не допустив потерь среди наших бойцов.

Лейтенант Эдуард Белоусов обнаружил группу диверсантов, которые пытались пробраться к флангу одного из российских подразделений. Несмотря на численное превосходство противника, Белоусов с подчиненными атаковал радикалов. Он лично подбил из гранатомета два пикапа ВСУ и уничтожил более 10 боевиков. Понеся существенные потери, неприятель отступил.