Харрис признала поражение, но призвала "продолжать борьбу"

Встреча Джо Байдена и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом сообщили в предвыборном штабе избранного президента. Действующий глава государства уже позвонил республиканцу и поздравил с победой.

В четверг Байден намерен обратится к нации. Поражение Камалы Харрис он объяснил тем, что вице-президент вступила в гонку "в чрезвычайных обстоятельствах". Сама кандидат от демократов после длительного молчания выступила перед своими сторонниками: призвала их соблюдать конституцию и продолжать борьбу в правовом поле - на будущих выборах, в судах и на мирных митингах.