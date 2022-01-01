Шольц уволил министра финансов ФРГ "в связи с утратой доверия"

Громкие перестановки в правительстве Германии. Олаф Шольц обратился к президенту страны с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера.

В своем обращении к нации канцлер объяснил это решение утратой доверия и постоянными спорами с главой Минфина, в том числе - идеологическими. В частности, известно, что еще в 2022 году Линднер пытался блокировать выделение финансовой помощи Украине.

На минувшей неделе Шольц отклонил предложенный Линднером план восстановления экономики. А теперь заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага для проведения досрочных выборов. Вслед за уволенным министром подают в отставку четыре других члена правительства - его однопартийцы. А сам Линднер обвинил канцлера в безволии и намеренном расколе правящей коалиции.