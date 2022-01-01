Шольц уволил министра финансов ФРГ "в связи с утратой доверия"

Громкие перестановки в правительстве Германии. Олаф Шольц обратился к президенту страны с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера.
В своем обращении к нации канцлер объяснил это решение утратой доверия и постоянными спорами с главой Минфина, в том числе - идеологическими. В частности, известно, что еще в 2022 году Линднер пытался блокировать выделение финансовой помощи Украине.
На минувшей неделе Шольц отклонил предложенный Линднером план восстановления экономики. А теперь заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага для проведения досрочных выборов. Вслед за уволенным министром подают в отставку четыре других члена правительства - его однопартийцы. А сам Линднер обвинил канцлера в безволии и намеренном расколе правящей коалиции.
"Олаф Шольц долгое время преуменьшал экономические проблемы наших граждан. Даже сейчас он ставит под сомнение принятие решений, необходимых для нового подъема. Его контрпредложения не вносят никакого вклада в преодоление фундаментальной слабости нашей экономики. К сожалению, у Олафа Шольца недостаточно сил, чтобы помочь стране начать все сначала. Мы будем бороться за то, чтобы сделать это при другом правительстве", - сказал он.