Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня лучше избегать физических нагрузок, быстрой езды и значимых встреч, так как события могут пойти непредсказуемо. Постарайтесь замедлиться и провести день тихо.

Тельцы

Кто-то в семье может выразить негативные эмоции, что может вызвать цепную реакцию агрессии и задеть всех по очереди. Попробуйте стать тем, кто внесет порядок и мир.

Близнецы

Будьте особенно внимательны на дорогах, даже если пользуетесь общественным транспортом. Ошибки в переписке или документации могут испортить вам настроение.

Раки

Денежные разногласия могут стать причиной разлада с кем-то значимым для вас. Постарайтесь обговорить правила, чтобы в будущем избежать подобных столкновений.

Львы

Марс в вашем знаке сегодня затрудняет самоконтроль, он не готов терпеть дискомфорт. Старайтесь избегать конфликтов и спешки, будьте осторожны в быту, на кухне.

Девы

Неожиданное известие, звонок или поступок могут застать вас врасплох. Это один из тех моментов, которые невозможно предусмотреть, будьте готовы импровизировать.

Весы

Сегодня родители могут переживать из-за неудач детей, остальных могут ожидать разочарования в близких. Помните, что никто не совершенен и это не повод ссориться.

Скорпионы

У вас может возникнуть недопонимание с начальством, особенно, если речь идет о вспыльчивом человеке. Держите себя в руках, сегодня день конфликтов.

Стрельцы

Не лучший день для обучения, поездок на дальние расстояния или юридических вопросов. Суета и спешка могут привести к неприятностям, постарайтесь избегать их.

Козероги

Путаница с долгами, налогами или платежами может потребовать внимания и терпения. А вот эмоции лучше отключить, они сейчас только подливают масла в огонь.

Водолеи

Луна в вашем знаке противостоит Марсу во Льве и обе планеты за словом в карман не лезут. Будьте особенно осторожны в общении с людьми противоположного пола.

Рыбы

Сегодня желательно сбавить темп и не слишком погружаться в работу. Вероятность травм и отравлений выше, чем обычно. Поэтому будьте бережны к себе.