Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уже успел созвониться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом — он набирает достаточно голосов выборщиков, чтобы одержать победу на выборах.

Как заявил Зеленский в соцсетях, он "провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой". Украинский политик "похвалил его семью и команду за их великолепную работу"..

Также Зеленский заявил, что ему удалось договориться с Трампом "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у Трампа есть одно "полезное для нас качество". Американский политик и бизнесмен "смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок", что относится и к бандеровскому киевскому режиму.

Западные СМИ напоминают, что Трамп открыто говорил о нежелании вливать огромные деньги в боевые действия на Украине. Британское издание The Spectator убеждено, что победа республиканца в президентской гонке в США означает одновременно и начало конца конфликта на Украине.