Доходы иноагентов от творчества предложили отправить на особые счета

Депутаты Госдумы прорабатывают порядок выплат иностранным агентам за интеллектуальную деятельность.

Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный и обязательный рублевый счет, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Документ начнут рассматривать уже на следующей неделе.

Под действие законопроекта попадут исполнения и фонограммы, товарные знаки и изобретения, произведения науки, литературы и искусства, а также сообщения в радио - или телеэфирах.

"Те, кто разрушает Россию, <…> не должны обогащаться за счет нашей страны", - написал Володин в своем telegram-канале.

Кроме того, идет проработка мер в отношении релокантов, которые, уехав, продолжают негативно высказываться в адрес нашей страны. В частности, депутаты хотят запретить им обогащаться за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося в России.