Больному раком королю Карлу III стало хуже

На днях завершился тур короля Карла III и его супруги-консорт Камиллы по Австралии и Океании. Сейчас оба находятся уже дома, в Великобритании. Несмотря на то, что в основном поездка прошла удачно, состояние короля ухудшилось, ведь из-за тура ему пришлось отложить запланированный курс химиотерапии.

Теперь сообщается, что у Карла III сейчас практически нет энергии, он очень быстро устает, а внешний вид оставляет желать лучшего. Но король не планирует сбавлять обороты и только еще сильнее загружает себя работой, передает телеграм-канал Super.

Отметим, что беды продолжают сыпаться на британскую королевскую семью. Так, на днях стало известно, что супруга короля Камилла подхватила инфекцию и вынуждена сделать паузу в работе.

Ходят слухи, что это Меган Маркл прокляла венценосных родственников. Якобы малоизвестная американская актриса, супруга принца Гарри так и не смирилась с тем, что ее не приняли в семье. Именно поэтому она и дала несколько резонансных, совсем не комплиментарных, интервью в адрес королевских родственников.