Анна Пересильд: "На одной чаше весов — черная зависть и ненависть, на другой — любовь"

Анна Пересильд - старшая дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Девушка получила бешеную популярность после того, как снялась в многосерийном фильме Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", где воплотила образ школьницы Айгуль, которая сводит счеты с жизнью после изнасилования.

В интервью Александру Цыпкину на радио "Москва FM" Анна рассказала, как изменилась ее жизнь после успеха. По словам Пересильд, она всегда остро чувствовала людскую фальшь, и, став популярной, Анна понимает, что негатива стало еще больше. Даже на светских мероприятиях Пересильд видит фальшивые улыбки.

"На одной чаше весов — черная зависть и ненависть, на другой — любовь. Ненависть очень сильно на мне отражается. Я это чувствую. Даже чаще стала болеть", - высказалась о своей известности Анна.

После съемок в ленте прошло уже много времени, однако Пересильд призналась, что только летом ей удалось отделить себя от своего персонажа Айгуль. Причем в этом ей помог квалифицированный психолог.

"Думаю, если бы Айгуль поддержали родители, парень и друзья, то этого не произошло. Сейчас такое тоже возможно, но ситуация другая. Люди открыто будут говорить слова поддержки, но при этом сторониться человека", - рассуждает Пересильд.

Кстати, ходят слухи, что после съемок в "Слове пацана" Анна закрутила роман с коллегой Ярославом Могильниковым, который сыграл Ералаша. Однако в интервью Пересильд сразу заявила, что предпочитает о своей личной жизни не распространяться. При этом актриса отметила, что представить отношения с человеком не из киноиндустрии она не может, потому что "не знает, о чем с такими людьми разговаривать".