В случае обсуждения путей урегулирования между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, побеждающим на выборах президента США, должны быть соблюдены некие "красные линии". Такое заявление сделал бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Как подчеркнул политик, эти "красные линии" "есть не только у Украины, но и у всего свободного мира". В частности, он потребовал от Киева не соглашаться на компромиссы по вопросам территорий и отмены санкций в отношении России.

Кроме того, Порошенко выступил против потенциального требования об ограничениях для Вооруженных сил Украины. Также он призвал "убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у Трампа есть одно "полезное для нас качество". Американский политик и бизнесмен "смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок", что относится и к бандеровскому киевскому режиму.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что от Трампа звучали высказывания "о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн".