Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа, набирающего достаточно голосов выборов для избрания главой государства, предлагают несколько вариантов плана по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Генеральной линией во всех вариантах является отказ от политики действующего президента США Джо Байдена, заверявшего киевский режим в поддержке "столько, сколько потребуется".

В команде Трампа, в частности, предлагают частично сохранить поставки вооружений Украине в качестве гарантий безопасности, но взамен заручиться обещанием не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет.

Линию фронта предлагается заморозить в нынешнем виде, создав буферную зону шириной 1300 километров. Привлекать для ее охраны американские войска советники Трампа не собираются.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что от Трампа звучали высказывания "о его устремлениях на то, чтобы прервать эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн".

Во время избирательной кампании Трамп предупредил, что третья мировая война может начаться в ближайшие несколько месяцев из-за безрассудной политики правительства Соединенных Штатов. Политик в случае победы на выборах пообещал в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине и хаос на Ближнем Востоке.