Австралийцам до 16 лет запретят пользоваться соцсетями

Власти Австралии одобрили законопроект о возрастном ограничении на использование социальных сетей.

Подросткам до 16 лет запретят заводить страничку в соцсетях, например, в Instagram и Facebook (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской – прим. ред.), TikTok, X и других. Документ будет внесен в парламент в этом году.

Ответственность будут нести сами социальные сети, никаких штрафов для детей и родителей не предусмотрено, пишет The Australian.

По мнению властей, соцсети наносят вред подросткам, лишают их "настоящих друзей и настоящего опыта". "Я поговорил с тысячами родителей, бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек. Они, как и я, беспокоятся о безопасности наших детей в сети", - заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.

Однако ряд экспертов утверждают, что подобный запрет может повлечь за собой социальную изоляцию подростков.

Ограничения на использование социальных сетей подростками обсуждаются и в ряде других стран, но Австралия в этом вопросе является самой строгой.