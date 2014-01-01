Полторак рассказала об отношениях с Дроздом после развода

Актеры Виктория Полторак и Максим Дрозд встретились, уже будучи с детьми от предыдущих отношений. У актрисы была дочь Валерия, у актера - дочь Дарья. У артистов родилась общая наследница София. Со стороны казалось, что этот брак идеален, тем удивительнее в 2014 году прозвучала новость о разводе.

С тех пор прошло десять лет, однако Полторак и Дрозд продолжают общаться, ведь у них есть общий ребенок. По словам Виктории, с годами их отношения с Максимом становятся только лучше.

"Вы знаете, чем старше мы с ним становимся, тем больше наши отношения становятся похожи на дружбу... Максим приходит к нам в гости, зовет нас к себе в гости. У нас нет никаких конфликтов, мы как взрослые люди, у которых есть общий ребенок. Уже десять лет прошло с момента нашего развода. Надо быть полнейшими дураками, чтобы не простить, не отпустить, не проработать и не выстроить на этом пепелище что-то стоящее", - убеждена Полторак.

Отметим, что лишь однажды актриса объяснила, почему развелась с Максимом Дроздом. Она дала понять, что артист разрывался между двух семей, передает Starhit.

"Как эмпатичный человек, я понимала, что ему не хочется домой, а мне не хотелось, чтобы он приходил. Он устал таскать ящики с фруктами на два дома. Когда он был с Софи, то переживал за других детей, и наоборот. Когда люди любят друг друга, они чувствуют все", - заключила Виктория Полторак.