Собянин: В Бирюлеве Западном будет построена новая улица

О развитии районов на юге и западе Москвы рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Так, власти столицы утвердили строительство новых кварталов в Гольянове.

На территории, где находятся устаревшие производственные и складские сооружения, возведут жилые комплексы и социальную инфраструктуру. Будет создано свыше двух тысяч рабочих мест. В планах также — благоустройство территории и развитие дорожной сети.

В районе Бирюлёво Западное согласован проект новой улицы. Она станет продолжением Булатниковского проезда, пройдёт вдоль путей Павелецкого направления и соединит железнодорожную станцию с жилыми кварталами и разгрузит улицу Подольских курсантов.

