ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных из амурской колонии

Сообщения ряда средств массовой информации о том, что из одной из исправительных колоний в Амурской области якобы сбежали двое осужденных, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 7 ноября, рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

В интернете распространились сообщения о том, что побег был якобы совершен из ИК-2 в Бурейском районе Приамурья 5 ноября. Беглецы, по сведениям источников, — 25-летний Никита Иванов, осужденный за незаконное проникновение в жилище и угон, и 21-летний Игорь Чумак, осужденный за побои и ложный донос о преступлении.

Однако в пресс-бюро ФСИН подчеркнули, что это неправда. Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр), однако о побеге речь не идет, к настоящему времени они задержаны.

Ведомство призвало воздержаться от распространения ложной информации, сообщает РИА Новости.