Захарова высмеяла Харрис за прощальную речь

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала выступление вице-президента США Камалы Харрис с признанием поражения на выборах главы государства.

Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, Харрис даже свою прощальную речь после проигрыша читала с экрана. В подтверждение российский политик опубликовала скриншоты с соответствующих видеозаписей.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что дальше делать Харрис, потерпевшей поражение в президентской гонке. Отметив, что с ней покончено, Медведев заявил, что "пусть она продолжает заразительно хохотать".

При этом Камала Харрис в обращении к соратникам заявила что признает поражение на выборах, но не в борьбе за будущее и идеалы Соединенных Штатов. Она поздравила конкурента Трампа, договорившись с ним о мирной передаче власти.