"Это был незабываемый вечер": Бондарчука сняли с другой женщиной

Не утихают слухи о проблемах в браке Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Новый повод для обсуждений подкинул общественности сам артист. На днях он отметился на дне рождения скандально известной журналистки, телеведущей Ксении Собчак. Именинница сама опубликовала фотографию с ним среди прочих снимков с гостями вечеринки в своем телеграм-канале.

"Это был незабываемый вечер с танцами, ослепительной явкой и любимой Жанной Агузаровой. Задаем новый стандарт вечеров — без журналистов и пиара, но с роскошью custom-made капустника)))! Спасибо всем, кто провел с нами этот вечер", - написала счастливая Собчак.

На фото именинница запечатлена стоящей вместе с Федором Бондарчуком, облаченным во все черное. Примечательно, что рядом его супруги Паулины Андреевой не оказалось. В последнее время актриса вообще предпочитает игнорировать светские мероприятия. Федор Бондарчук оказывается на красных дорожках в гордом одиночестве. На самом ли деле актеры оформили развод, точно неизвестно, пара не комментирует эту информацию.