Кураховское водохранилище - как на ладони. Это последний северный рубеж, который предстоит преодолеть российским войскам. Националисты в Курахово в бинокли наблюдают, как наши штурмовики проламывают в их обороне еще одну брешь. И поднимают красный флаг 114-й отдельной бригады над поселком Степановка.

При поддержке батарей за минувший день российской группировке удалось продвинуться к Курахово еще и с юга. Фронт прорван местами до от 3 до 4 километров. Главная цель – выйти к трассе, соединяющей Курахово и Запорожье. Как только дорога будет перерезана, ВСУ останутся без подкрепления, снабжения и шансов сбежать из города.

Кадры из самого Курахово: отчетливо слышны свист и разрывы снарядов, но хорошо видно – дома практически не пострадали. Разве что местами поврежден шифер на крышах да выбило стекла. Это лучшее доказательство тому, что российская артиллерия и авиация работают точечно. И только по местам скопления ВСУ.

Авиация круглосуточно бьет по националистам. Информационная атака по ВСУ - новости о том, что украинский Генштаб намерен вывести остатки своих подразделений из Курской области. Оправдывать катастрофические потери в живой силе и технике на фоне абсолютного военного провала Киев больше уже не может.

Наши десантники в Суджанском районе захватили крупный "опорник". Работали двумя группами. Подбирались скрытно, с флангов. В итоге националисты переполошились, только когда услышали шум мотора БМП. Но было поздно.

От том, что нацисты бегут из Курской области, не дожидаясь приказа своих генералов, рассказывают и наши саперы. В освобожденных домах бойцы находят и обезвреживают сотни новеньких натовских гранат, мин. В полях - столько же снарядов и даже ударных дронов.

Пока в освобожденных поселках людей немного. Но те, кто остался, говорят – ситуация меняется. Дроны ВСУ появляются над Кореневским районом все реже. А как только саперы разминируют дворы и поля, из ПВРов вернутся почти все, кто уехал.