В крымском сафари-парке "Тайган" - масштабное осеннее пополнение

Всё лежат и глядят – ну а что же еще делать на солнышке. Разве что усами ловить потоки теплого воздуха уходящего бархатного сезона. Эти львы – осенние. В природе такие выживают редко. А в парке, где есть уход, - обычное дело.

"Они очень любят солнце. Они рождаются в саванне, и мать старается, даже если родила их в пещере, норе или под кустами, выносить их на солнце, потому что солнце - это витамин Д. Это очень полезно для их развития", - рассказывает Олег Зубков, директор парка-львов "Тайган".

Два мальчика и девочка от смешанной пары. Отец белый, самка рыжая. Родители сами выкармливают львят, и те растут не по дням, а по часам.

"У львов обязательно на третий год вырастет грива, пройдут вот эти пятнышки после года. Сейчас у них покровительственная окраска, чтобы в саванне хищники их не заметили среди желтой травы", - добавил Зубков.

Впрочем, до саванны им еще далеко. Пока что даже из корзинки не выбраться. Сил хватает только, чтобы взгромоздиться на брата, сладко зевнуть и трепетно промурчать.

Среднеазиатские дикобразы чувствуют грядущее похолодание. Лишний раз иголками не шуршат, новорожденных далеко от себя не отпускают. Берегут накопленную жировую прослойку – пригодится в экстремальных погодных условиях, как, например, в их родной пустыне Каракумы, где температура может опускаться до -30.

Дикобразы зимой в спячку не впадают, но их активность заметно снижается. Нужно же как-то аккумулировать тепло даже в солнечном Крыму. Вот и жмутся друг к другу, согревая свое потомство.

А вот зебры на месте не стоят. Да и вообще – беременным полезно двигаться. Эту самку полгода назад привезли из "Аскании-Нова", это заповедник в Херсонской области. Она пережила трудную транспортировку, акклиматизировалась и вот-вот родит.

"Перевозка зебры - это очень сложно. 50 на 50 довозят таких животных целыми. Они могут сделать овертрюк назад и сломать шею. Ну а беременность - это тяжело. Потому что зебра может скинуть жеребенка в любой момент. Но у нас все получилось", - отметила Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Потомство и у приматов. Бурые капуцины появились на свет всего несколько дней назад. Они пока единое целое с мамой – постоянно висят на шее. Зато детеныш японской макаки уже отрабатывает акробатические трюки. Главное - старшим под руку не попадать, когда еду раздают.

Осеннее пополнение смотрители ласково называют "листопаднички". Такая икебана – украшение любого зоопарка. Ближайшие месяцы малыши проведут с семьей в теплых закрытых вольерах. Зато следующим летом смогут выйти на прогулку уже без родительского надзора.