Третий Российский винодельческий форум открылся в Москве

Третий Российский винодельческий форум открылся в столице. Он проходит ежегодно и объединяет на одной площадке производителей, экспертов, инвесторов и поставщиков.

В рамках деловой программы гости обсуждают стратегии и сценарии развития винного рынка, меры государственной поддержки и контроль отрасли, а также ее вклад в отечественную экономику.

Кроме того, участники мероприятия могут посетить экспозицию российских производителей вина, на которой проходят дегустации. Также организованы мастер-классы, где специалисты делятся опытом работы в индустрии гостеприимства и розничной торговли.